Zwangere vrouw naar ziekenhuis na aanrijding

Publicatie: vr 29 maart 2019 11.21 uur

DRACHTEN - Op de Berglaan in Drachten kwamen vrijdag rond 10.40 uur drie auto's met elkaar in botsing. Een zwangere vrouw zat in één van de voertuigen. Zij werd later ter controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de aanrijding met de verder betrokkenen afgehandeld. De oorzaak van de aanrijding is onbekend.

