GHB-gebruiker kiest voor zijn vriendin

Publicatie: do 28 maart 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Twee ‘drugsrijders’ zijn donderdag door de politierechter veroordeeld tot werkstraffen en rijontzeggingen. Een 26-jarige man uit Noardburgum werd op 2 augustus vorig jaar in Leeuwarden aangehouden op een snorscooter. De man had geen geldig rijbewijs, hij had geen id-bewijs bij zich en hij gaf een valse naam op aan de politie. Hij bleek onder invloed te zijn van GHB, cannabis en speed.

‘Fitter en fijner’

In de buddyseat van de scooter zaten drie flesjes met GHB. De man zei dat sinds hij ‘gepakt’ was hij geen drugs meer had gebruikt. Zijn vriendin had hem de keus gegeven: of de drugs weg of zij weg. ‘Ik heb voor haar gekozen’, zei de Noardburgumer. De eerste twee weken nadat hij was gestopt waren het moeilijkst. ‘Maar ik voel me nu fitter en fijner. Ik ben blij dat ik eraf ben’, zei de man. Rechter Marijke Jansen beaamde dat hij er goed uitzag.

Controleren

Zij legde een werkstraf op van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk. Verder moet de Noardurgumer zich laten controleren op het gebruik van drugs. Als de reclassering erachter komt dat hij weer is gaan gebruiken, dan moet hij zich laten behandelen. De tweede verdachte, een 34-jarige inwoner van Hurdegaryp, kwam donderdag niet naar de rechtbank.

Geen onbekende

Hij bestuurde op 25 januari vorig jaar een motor, toen de politie hem in Tytsjerk aan de kant zette. Hij stond gesignaleerd als verdachte van diefstal of heling van een fiets. De man erkende dat hij GHB had gebruikt, dat deed hij elk uur. Behalve GHB had hij ook speed gebruikt. Hij is geen onbekende van justitie. Alleen in 2018 al is hij drie keer voor de rechter geweest voor onder andere diefstal en voor overtreding van de Opiumwet.

Meermaals veroordeeld

De officier van justitie kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het niet goed ging met de Hurdegarypster. Omdat de man meermaals is veroordeeld in drugszaken eiste de officier een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van een jaar. De rechter nam de rijontzegging over, van de werkstraf maakte zij 50 uur.