Twee aanhoudingen in drugsonderzoek

Publicatie: do 28 maart 2019 11.17 uur

DE WESTEREEN - De politie heeft in een onderzoek naar de handel in harddrugs twee aanhoudingen verricht. De 30-jarige en 36-jarige verdachte wonen in de gemeente Dantumadiel.

De politie kwam de mannen op het spoor tijdens een lopend drugsonderzoek. De twee zouden harddrugs verkopen. Eèn verdachte werd twee weken geleden aangehouden in De Westereen. De andere verdachte werd maandag in Den Haag aangehouden.