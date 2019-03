Koning Willem-Alexander bezoekt onverwacht Ameland

Publicatie: wo 27 maart 2019 20.49 uur

HOLLUM - Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag op Terschelling en

Ameland een werkbezoek gebracht aan zes burgerinitiatieven en coöperaties die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Het bezoek verliep in ongedwongen sfeer.

Op Ameland bezocht Koning Willem-Alexander Zonnepark Ameland. De 23.000 panelen op dit park produceren op jaarbasis genoeg elektriciteit voor alle Amelander huishoudens. Het zonnepark is een initiatief van de Amelander Energie Coöperatie AEC, energiebedrijf Eneco en de gemeente Ameland.

In Hollum werd vervolgens een bezoek gebracht aan een juttersschuur van één van de leden van Juttervereniging Ameland. De vereniging telt zo’n 330 leden en is in 1991 opgericht. Sinds jaar en dag zijn de jutters op het eiland betrokken bij het schoonhouden van het Amelandse strand. In de jutterschuur bekeek de Koning enkele vondsten en sprak hij met diverse betrokkenen over de recente ervaringen na het overboord slaan van de containers van het schip MSC Zoë. In de nasleep van dit incident mobiliseerden de jutters mensen en materieel en werkten zij intensief samen met de gemeente en de hulpdiensten.

Tenslotte bezocht Koning Willem-Alexander de coöperatieve vereniging Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren. Deze coöperatie is ongeveer 70 jaar geleden ontstaan uit een samenwerking van agrarische bedrijven die zich met hun nevenactiviteiten richten op toerisme. De huidige coöperatie telt 108 leden en beheert een gebied van 45 hectare met een breed aanbod aan accommodaties. Klein Vaarwater heeft de ambitie om binnen tien jaar energieneutraal te zijn. Momenteel werkt Klein Vaarwater samen met andere partijen aan een warmtenet, dat in de toekomst een belangrijke rol kan spelen bij de verduurzaming van het hele eiland.

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. De Koning bezocht in 2018 Hilvarenbeek, Amsterdam, Kloosterburen en Wageningen en in 2019 Lieshout.