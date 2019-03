Huldiging sportkampioenen Achtkarspelen

Publicatie: wo 27 maart 2019 19.38 uur

BUITENPOST - ‘Een volle raadzaal op woensdagmiddag, dat gebeurt niet zo vaak’, zei wethouder Jouke Spoelstra. ‘Maar er is een goede reden voor, jullie zijn de sportkampioenen van Achtkarspelen. Dat is bijzonder en laten we niet zomaar voorbijgaan.’ De kampioenen werden feestelijk gehuldigd door de wethouder. Individuele sporters en sportteams die een nationaal of internationaal kampioenschap behaalden in 2018, konden zich aanmelden. Jouke Spoelstra sprak de kampioenen toe en reikte hij bossen bloemen uit. ‘Achtkarspelen is een echte sportgemeente, jullie dragen daar met deze topprestaties aan bij. Bovendien is sporten gezond en stimuleert het de leefbaarheid in onze dorpen.’

De sportkampioenen van 2018 zijn:

Jarno Visser (Kootstertille) Nederlands kampioen jeugd survivalcircuit 12/14 jarigen seizoen 2017/2018 Trainers: Paul Altena en Ronald Voersma Gymnastiekvereniging WSBF (Surhuisterveen) Nederlands kampioen C lijn mix pair Spelers: Eva van Sluijs en Yannick van der Veen Trainster: Griet Rinsma Gymnastiekvereniging WSBF (Surhuisterveen) Nederlands kampioen C lijn junior Spelers: Femke Kooistra, Annieck Wiersema en Alida Lindeboom Trainster: Griet Rinsma Gymnastiekvereniging WSBF (Surhuisterveen) Nederlands kampioen turnen instap N3 op de vloer Speler: Kaylen Arends Trainster: Elly Pilat Daqeautha Wiegersma (Kootstertille) Nederlands kampioen Cheerleaden, catergorie mini 6/8 jaar (2x) Trainster: Margreet Steg Danique Wiegersma (Kootstertille) Nederlands kampioen Cheerleaden, categorie senioren Trainster: Margreet Steg Springteam Lauwers College Nederlands kampioen Olympic Moves op het onderdeel minitrampoline springen Spelers: Renee Fleury, Femke de Bruin, Lieke de Bruin, Roëlla Hoekstra, Elisabeth Hoekstra, Maxime Feenstra, Jessica Steendam, Renske Driessen, Nienke Veenstra, Julia Lautenbach en Stien Barkmeijer Trainster: Hester Goet-Katsma Inge van der Heide (Kootstertille) Nederlands kampioen twirling in de 1 baton senior intermediate klasse Trainsters: Nicole Werkman en Aafke van der Schaaf Henrica Bakker (Harkema) Nederlands kampioen springen in de klasse Z Trainster: Petra Bakker Sportploeg HSV de Rietvoorn (Kootstertille) Nederlands kampioen clubteams Spelers: Arjen Antonisse, Arie Leyen, Esbjorn Blauw, Gouke Praamstra, Harm Bekkema, Harm Jagersma, Henk de Haan, Iwan Praamstra, Jan Grijpstra, Klaas Kooistra, Hugo Kuiper, Louis Postma, Meindert de Boer, Jappie Mijnheer, Peter Bodenstaff, Pieter van der Bosch, Sake van der Meer, Gooitzen Hager Sportploeg HSV de Rietvoorn (Kootstertille) Nederlands kampioen sportvissen junioren Speler: Jacco Terpstra Havic B1 (Harkema) Nederlands Kampioen zaal hoofdklasse B1 aspiranten Spelers: Amber van Doorn, Danique van der Meulen, Shana van der Meer, Margriet Kootstra, Marit Koopmans, Maaike Slager, Roos Leurink, Thomas de Vries, Rien van der Laan, Maarten Piersma, Jelmer Holwerda, Pieter van der Woude en Thomas Visser Trainers: Anton van Doorn, Klaas Visser en Peter Holwerda Sietse Lefferts (Buitenpost) Nederlands kampioen fierljeppen jeugd t/m 10 jaar Trainer: Bartele Nicolai Alex van der Veen (Harkema) Nederlands kampioen DMX motorcross Trainers: T. Pol en A. de Jong Jan Okke Loonstra (Surhuisterveen) Nederlands kampioen Shorttrack 450 cc en Cup 125 cc Trainer: Klaas Loonstra Anne Bos (Harkema) Nederlands kampioen ST250 grasbaanraces Trainer: Ties Pol Geale Tadema (Kootstertille) IFKS kampioen A-klasse

