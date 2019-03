Officier: Surhuizumer (46) had weer kinderporno

Publicatie: wo 27 maart 2019 17.32 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) blijft erbij dat een 46-jarige Surhuizumer anderhalf jaar de gevangenis in moet voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Op 14 december vorig jaar eiste het OM dezelfde straf, maar de rechtbank besloot op 21 december in een tussenvonnis dat de kinderporno die werd aangetroffen op de laptop van der verdachte en een externe harde schijf nader omschreven moest worden.

Deleted files

Ook wilde de rechtbank weten wanneer bepaalde bestanden van de laptop en de harde schijf waren gewist. De kinderpornobestanden bevonden zich in de zogeheten ‘deleted files’ (gewiste bestanden) en waren met speciale software tevoorschijn gehaald. In die files vond de politie 7000 foto’s en films met kinderporno. De conclusie van het aanvullende onderzoek was dat de de gewiste bestanden niet opnieuw teruggehaald kunnen worden.

Foute bestanden

In bestanden die nog wel toegankelijk waren werden twee foto’s en drie video’s met kinderporno aangetroffen. Die veel kleinere hoeveelheid foute bestanden was voor de officier van justitie geen aanleiding om zijn eis te wijzigen. De officier verwijt de Surhuizumer ook dat hij via een zogeheten peer-to-peer programma en via Twitter kinderpornobestanden heeft verspreid.

Proeftijd

De man liep nog in een proeftijd: in 2015 is hij ook veroordeeld voor kinderporno. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw is hij tot twee keer toe veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige. De man is vroeger zelf seksueel misbruikt. Net als in 2015 ontkende hij ook nu alle beschuldigingen aan zijn adres. Hij beweerde dat familieleden vrij gebruik konden maken van zijn laptop. Tijdens de zitting in december zei hij dat hij zijn broers ervan verdacht dat ze kinderporno hadden gedownload. ‘Ik weet niet anders dan dat er niks op staat’, zei hij woensdag.

Amerikaans meldpunt

Behalve de anderhalf jaar cel eiste de officier een half jaar voorwaardelijk. Verder zou de Surhuizumer de in 2015 voorwaardelijk opgelegde celstraf van 178 dagen ook uit moeten zitten. Justitie was via de Amerikaanse autoriteiten bij de Surhuizumer terechtgekomen: Twitter had bij een Amerikaans meldpunt van kinderpornografie melding gedaan van het uitwisselen van pornografisch beeldmateriaal vanaf de Twitter-account van de verdachte.

De rechtbank doet op 10 april uitspraak.