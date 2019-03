83.000 euro voor jeugdsoos in FeanwÃ¢lden

83.000 euro voor jeugdsoos in Feanwâlden

Publicatie: wo 27 maart 2019 15.41 uur

FEANWâLDEN - Voor een jeugdsoos in het MFC in Feanwâlden heeft de gemeenteraad van Dantumadiel 83.000 euro vrijgemaakt. De groep jongeren, onder de naam De Gleonkoppen, willen graag een eigen plekje. In de gemeentelijke plannen was een jeugdsoos niet meegenomen.

Met het geld wordt een kelder gebouwd waar de nieuwe jeugdsoos gevestigd wordt.