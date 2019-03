Rijkswaterstaat gestart met kustversterking

Publicatie: wo 27 maart 2019 12.25 uur

HOLLUM - Rijkswaterstaat is begonnen met de versterking van de Amelander kust. Sinds zaterdag is de zandsuppletie in volle gang bij het badstrand van Hollum. Vanwege het slechte weer van de afgelopen weken kon Rijkswaterstaat niet eerder beginnen met het versterken van de kust.

Het strand wordt opgehoogd met 2,4 miljoen kuub zand uit de Noordzee, om het Waddeneiland de komende jaren weer te beschermen tegen het water van de zee. Rijkswaterstaat voerde in 2015 voor de laatste keer een zandsuppletie uit op Ameland. Door de stromingen van de Noordzee verliest het eiland ieder jaar 30 tot 40 meter zand. Ook de andere Waddeneilanden verliezen jaarlijks zand aan de zee, maar Ameland heeft daar volgens Rijkswaterstaat het meeste last van.

Om het eiland tegen de Noordzee te beschermen is het nodig dat de kust eens in de vier jaar wordt opgehoogd met extra zand. Dat gebeurt de komende weken door middel van zogenoemde zandsuppletie. Rijkswaterstaat houdt tijdens de werkzaamheden rekening met het broedseizoen op het eiland.

Het noordwestpunt van Ameland is als eerste aan de beurt. Daarna wordt er ook onder meer langs de kust in het midden van het eiland extra zand aangebracht.

