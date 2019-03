Rechter: haan in de mast op Schier mag

Publicatie: wo 27 maart 2019 11.24 uur

SCHIERMONNIKOOG - Drie dagen lang een haan opsluiten in een mand op 18 meter hoogte. Het mag van de rechtbank. De traditie van het Kallemooifeest op Schiermonnikoog blijft bestaan.

Volgens de rechtbank kan de evenementenvergunning niet afgewezen worden vanwege het dierenwelzijn. Er is bovendien geen sprake van dierenmishandeling omdat er een dierenarts aanwezig is. De haan is voldoende beschut en beschikt over eten en drinken.

Het Comité Dierennoodhulp was naar de rechtbank getogen omdat de gemeente Schiermonnikoog een vergunning had afgegeven voor het evenement. Vorig jaar brachten voor- en tegenstanders al hun standpunt naar voren tijdens een hoorzitting op Schiermonnikoog.

Het Kallemooifeest wordt met Pinksteren gehouden (op 9 en 10 juni).