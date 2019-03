Vrouw betrapt op diefstal van wijn en wasmiddel

Publicatie: wo 27 maart 2019 11.08 uur

GROU - Een 50-jarige vrouw uit Surhuisterveen is dinsdagochtend betrapt op een winkeldiefstal. Ze probeerde om 11.25 uur in een winkel aan de Parkstraat in Grou wijn en wasmiddel te stelen. Ze werd betrapt.

De winkeldievegge is door het winkelpersoneel overgedragen aan de politie. Deze heeft onderzoek gedaan en proces-verbaal opgemaakt. De vrouw is daarna heengezonden.