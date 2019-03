Gratis compost in Noordoost Friesland

Publicatie: wo 27 maart 2019 08.50 uur

KOLLUM - Op zaterdag 30 maart 2019 is de landelijke Compostdag. Voor de inwoners van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel is gratis compost verkrijgbaar. De gemeenten willen hiermee de gescheiden afvalinzameling stimuleren. De actie is een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeenten.

Zolang de voorraad strekt kunnen inwoners van de beide gemeenten gratis compost ophalen op de onderstaande tijden en locaties:

Gemeentelijk terrein Dokkum (Birdaarderstraatweg 86)

Vrijdag 29 maart van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 30 maart van 09.00 tot 12.00 uur

Milieustraat Kollum (Trekweg 1a)

Vanaf 30 maart tijdens openingsuren:

Dinsdag tot en met Vrijdag: 13.00 tot 14.30 uur

Zaterdag: 09.00 tot 11.00 uur

Milieustraat Ferwert (Kleasterwei 41)

Vanaf 30 maart tijdens openingsuren:

Dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-14.30 uur

Zaterdag van 09.00-11.00 uur

Op=op

Het betreft een ‘opschepactie’. Dit houdt in dat de compost zelf op een meegebrachte aanhanger, of in de achterbak van een auto, moet worden geschept. Neem hiervoor stevige plastic zakken of emmers mee. Per voertuig mogen maximaal 'twee kruiwagens' worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt: 'op=op'.

Gratis

Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente haar inwoners voor het gescheiden aan leveren van GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval). De gescheiden inzameling zorgt voor GFT-compost. Dat is onder andere goed voor de tuin. Op een natuurlijke manier bemesten is beter dan met kunstmest.