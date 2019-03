Gratis naar Ilse DeLange op Oerrock

Publicatie: wo 27 maart 2019 08.00 uur

URETERP - Oerrock heeft het programma voor de gratis vrijdagavond rond. Het Ureterper festival presenteert als headliner: Ilse de Lange. Daarnaast staat onder meer Van Dik Hout op het podium. Ook is oude bekende Harry Slinger met Drukwerk van de partij.

Oerrock is voor de zevende maal in successie uitverkocht. Voor degenen die geen kaartje wisten te bemachtigen, biedt het festival op de gratis vrijdagavond een meer dan waardig alternatief. Net als de afgelopen jaren presenteert Oerrock een breed en kwalitatief uitstekend programma voor jong en oud.

De jongste jeugd wordt net als in voorgaande jaren niet vergeten. Oerrock begint aan het eind van de vrijdagmiddag met een show van DJ Fire King die de kinderen een heuse ‘Oerrock-experience’ gaat bieden met muziek, acts en interactie. Bovendien gaan de kids niet met lege handen naar huis. Aansluitend, als overgang naar het volwassener werk, treedt Jelle B op en hij staat altijd garant voor een feestje.

"De jeugd vormt ons toekomstig publiek," vertelt bestuurslid Jorryt Taekema. "We willen hen een echt feestje bieden zodat ze met het idee naar huis gaan van, 'dit willen we volgend jaar weer'. Al met al zijn we dik tevreden over ons programma."