Verbod op ballon-oplaten in Dantumadiel

Publicatie: di 26 maart 2019 23.02 uur

DAMWâLD - De gemeenteraad van Dantumadiel is dinsdagavond unaniem akkoord gegaan om een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen. De ballonnen worden bij feestelijkheden regelmatig opgelaten. Voor de natuur en het milieu is dit minder feestelijk: vogels en allerlei andere dieren in zee en op land raken ervan verstopt, verhongeren of stikken in de resten, die bovendien lang het milieu blijven verstoren.

"Eigenlijk kunnen", volgens Auke Sikma namens Sociaal Links "opgelaten ballonnen worden beschouwd als zwerfafval." De partij vroeg in een motie om zo'n verbod in Dantumadiel in te stellen. De motie werd dinsdagavond unaniem door de raad aangenomen.

In veel gemeenten is er al een verbod voor het oplaten van ballonnen.