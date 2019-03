2 jaar cel geÃ«ist voor Roemeense pistachedieven

2 jaar cel geëist voor Roemeense pistachedieven

Publicatie: di 26 maart 2019 16.05 uur

LEEUWARDEN - Tegen drie Roemenen die zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de zomer van vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan een lange reeks winkeldiefstallen is dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank tot twee jaar cel geëist. Behalve koffie, voedingsmiddelen en verzorgingsproducten legden de Roemenen een voorkeur aan de dag voor pistachenootjes. Ze hadden honderden zakjes gestolen.

Verzet bij aanhouding

De drie verdachten, een 28-jarige Roemeense man en een echtpaar (50 en 47 jaar), werden op 4 juli aangehouden nadat ze bij de Jumbo aan het Cambuurplein in Leeuwarden op diefstal waren betrapt. Diezelfde dag waren ze bij de Albert Heijn XL aan de Tijnjedijk en de Lidl aan het Cambuurplein geweest. Bij de aanhouding verzette de jongste verdachte zich. De bedrijfsleider van de Jumbo werd tegen een tafel geduwd en raakte gewond.

Pistachenootjes

De auto van het stel, een Ford Galaxy, was volgestouwd met gestolen goederen. Behalve verzorgingsproducten, voedingsmiddelen, cosmetica en opzetborstels voor elektrische tandenborstels telde de politie 286 zakken pistachenootjes, allemaal van het huismerk van Lidl. Officier van justitie Roelof de Graaf stelde dat de Roemenen maar met één doel voor ogen naar Nederland waren gekomen: ‘om alles te stelen wat los en vast zat’.

‘Mobiel banditisme’

De Graaf nam de term ‘mobiel banditisme’ in de mond. Wat hem betrof kon gesproken worden van ‘een crimineel samenwerkingsverband’. Uit het navigatiesysteem van de Ford kon worden afgelezen dat de Roemenen tussen 22 mei en 4 juli zestien keer vanuit Duitsland – Bremen en Gelsenkirchen- naar Nederland waren afgereisd. In de Tomtom stonden adressen van winkels van Albert Heijn, Lidl, Poiesz en de Jumbo in Leeuwarden, Stiens, Drachten, Sneek en Joure.

Navigatiesysteem

Bij het fouilleren van het drietal vond de politie briefjes met namen van producten en merken en briefjes met adressen van winkelcentra en supermarkten, die overeenkwamen met de bezochte adressen in het navigatiesysteem. Het echtpaar was tot nog toe onbekend bij Justitie. De 28-jarige verdachte niet: behalve een veroordeling op 30 mei in Nederland heeft hij meerdere veroordelingen in Italië, Duitsland, Denemarken en Zweden achter zijn naam staan.

Nootjes voor de familie

Mede vanwege dat strafblad en omdat hij bij de meeste diefstallen betrokken is geweest, eiste de officier twee jaar cel. Voor het echtpaar, met minder feiten op hun conto, eiste De Graaf 16 maanden – voor de vrouw – en 7 maanden cel voor de mannelijke verdachte. Op de vraag van de officier waarom ze een voorkeur voor pistachenootjes hadden, antwoordde de man dat hij de nootjes In Duitsland en Roemenië met aardig wat winst kon verkopen. De vrouw zei dat ze de nootjes voor haar familie meenam.

De rechtbank doet op 9 april uitspraak.