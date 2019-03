Drachtster steekt met mes: cel en behandeling

Publicatie: di 26 maart 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (38) is voor een poging doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 101 dagen en een werkstraf van 120 uur. De man moet zich verplicht laten behandelen. Op 6 november vorig jaar bemoeide de Drachtster zich op de Hooizolder in zijn woonplaats met een ruziënd stel. De man belde aan en zei tegen de bewoner dat hij van zijn vrouw af moest blijven.

Stekende beweging

Terwijl de twee mannen in de hal stonden, trok de Drachtster een mes waarmee hij een stekende beweging richting het hoofd van de bewoner maakte. De man kon nog net wegduiken, het mes belandde in de meterkast achter zijn hoofd. De rechtbank oordeelde dat als het slachtoffer niet was weggedoken, de man het mes in zijn hoofd had kunnen krijgen. Toen hij werd aangehouden verzette de Drachtster zich bedreigde en beledigde hij de politiemensen.

Geen alcohol

De man heeft een strafblad van 55 pagina’s. De rechtbank bepaalde dat hij zich minstens een jaar lang moet laten behandelen in een forensische kliniek. Daarna volgt een ambulante behandeling. Naast de onvoorwaardelijke celstraf, die gelijk is aan het voorarrest, legde de rechtbank 400 dagen voorwaardelijk op met een proeftijd van drie jaar. In de proeftijd mag hij geen alcohol gebruiken. Twee weken geleden zei de officier van justitie twee weken dat hij geen andere verdachte kende met zo’n dik strafblad.