6 maanden cel voor 'meesteroplichtster' Truus W.

Publicatie: di 26 maart 2019 14.19 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige vrouw is wegens diefstal en oplichting door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot zes maanden cel. De vrouw heeft in de zomer van 2016 geld gestolen van een stel uit het Friese Burgum. Verder heeft ze in dezelfde periode – tot twee keer toe- een instantie voor financiële noodhulp en een elektronicawinkel in Heerenveen opgelicht. De vrouw staat beter bekend als Truus W. uit Almelo en heeft een strafblad dat teruggaat tot 1991.

Tbs met dwangverpleging

Ze heeft zich meermaals schuldig gemaakt aan diefstallen en oplichting en is daarvoor ook meerdere malen veroordeeld. Ze kreeg zelfs een keer tbs met dwangverpleging opgelegd.

W. verbleef in de zomer van 2016 een poosje bij het echtpaar in Burgum. Het stel kwam erachter dat de logé met hun pinpas geld had opgenomen en een smartphone en een dure E-bike had besteld. In september 2016 heeft W. tweemaal onder een valse naam op rekening een tv-toestel aangeschaft bij een elektronicawinkel in Heerenveen.

Ouderdom van de zaak

In diezelfde periode deed ze zich voor als medewerker van het Leger des Heils en slaagde ze er tot twee keer toe in geld los te krijgen bij een instelling die financiële noodhulp biedt aan mensen die acuut geld nodig hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden acht maanden cel. De rechtbank hield, meer dan het OM, rekening met de ouderdom van de zaak.

Schadevergoedingen

Ook liet de rechtbank meewegen dat W. in september vorig jaar door de rechtbank in Almelo voor 34 oplichtingszaken werd veroordeeld tot drie jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. De wet schrijft voor dat de rechtbank moet incalculeren wat de straf zou zijn als de ‘Friese’ zaken door de rechtbank in Almelo zouden zijn meegenomen. W. moet aan de slachtoffers ruim 2600 euro aan schadevergoedingen betalen.