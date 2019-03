Gerkesklooster-S blijft eigen groenonderhoud doen

Publicatie: di 26 maart 2019 10.13 uur

GERKESKLOOSTER - Gerkesklooster-Stroobos blijft het groenonderhoud in het dorp zelf doen. Maandag tekenden de gemeente Achtkarspelen en stichting Groen Gerkesklooster-Stroobos hiervoor een overeenkomst voor twee jaar met een vervolgoptie voor nog twee jaar.

Sinds maart vorig jaar voert het dorp de werkzaamheden in het openbaar groen binnen de bebouwde kom zelf uit. Schoffelen, maaien en haagknippen: de Dorpsraad deed dit allemaal zelf of liet de werkzaamheden uitvoeren door lokale ondernemers. Met betrekking tot de kosten is er geen verschil; de Dorpsraad ontvangt hetzelfde bedrag wat normaliter aan het onderhoud van het openbaar groen besteed wordt in Gerkesklooster-Stroobos.

De pilot is geëvalueerd en gemeente en Dorpsraad zijn tot de conclusie gekomen dat dit een vervolg krijgt. Hiervoor is een stichting opgericht die de uitvoering gaat doen. De Dorpsraad ontvangt positieve reacties uit het dorp, mede omdat zij in staat zijn tot een flexibele uitvoering wat de kwaliteit bevordert. De samenwerking en contacten met de gemeente zijn goed. De Dorpsraad handelt zelfstandig de meldingen af, die binnenkomen via de gemeente.