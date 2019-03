Lange file naar Leeuwarden door aanrijding

Publicatie: di 26 maart 2019 10.02 uur

LEEUWARDEN - Op de Groningerstraatweg van Hurdegaryp naar Leeuwarden ontstond dinsdagochtend een lange file nadat meerdere auto's met elkaar in botsing kwamen. Dit gebeurde ter hoogte van de Bonkevaart.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Een vrouw werd behandeld door het ambulancepersoneel. Het verkeer werd omgeleid via de parallelweg. Er ontstond ondanks alles een forse file. De weg is even voor 10.00 uur weer vrijgegeven voor het verkeer.

