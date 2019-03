Straat op Ameland afgezet voor brandweeroefening

Publicatie: ma 25 maart 2019 22.31 uur

BALLUM - De Camminghastraat in Ballum werd maandagavond een paar uren voor het verkeer afgezet in verband met een grote brandweeroefening. Ook de bussen moesten tijdelijk een andere route nemen, omdat de doorgaande weg door het centrum en een gedeelte van de Gerrit Kosterweg in het Amelander dorp deels waren afgesloten voor het verkeer.

Aan de hulpverleningsoefening deden naast de brandweerkorpsen van Nes en Hollum ook de ambulancediensten mee en onder meer de politie. Er werd een groot ongeval nagebootst op de markt, waarbij meerdere slachtoffers en voertuigen waren betrokken. De hulpverleners moesten de gewonden uit de voertuigen bevrijden. Doordat de oefening er realistisch uit zag, kwamen er veel mensen uit het dorp op af.

De hulpverleningsdiensten oefenen regelmatig op Ameland, maar op zo’n grote schaal komt echter minder vaak voor. Opvallend was verder het feit dat de meldkamer de brandweerdiensten alarmeerde via het P2000 systeem zonder daarbij te vermelden dat het een oefening betrof.

FOTONIEUWS