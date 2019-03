Op=Op Voordeelshop koerst af op faillissement

Publicatie: ma 25 maart 2019 18.02 uur

DRACHTEN - De Op=Op Voordeelshop koerst af op een faillissement. De keten heeft onder andere vestigingen in Dokkum, Drachten en Surhuisterveen. De filiaalhouders van deze landelijke keten zijn maandag op het hoofdkantoor in het Drentse Peize bijgepraat. In de bijeenkomst heeft de directie uitgelegd aan franchisenemers en filiaalleiders dat er op een faillissement wordt aangekoerst.

De verwachting is dat het faillissement dinsdag 26 maart wordt uitgesproken waarna de winkels tot nader order open zullen blijven.

Op = Op Voordeelshop heeft in Nederland 150 winkels. Een flink aantal filialen werd gerund door franchisers, onder meer in Veendam, Stadsknaal, Hoogezand, Dokkum, Leeuwarden en Meppel. De franchisers hebben goede hoop dat ze door kunnen starten.