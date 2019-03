Geldboete voor veroorzaken van ernstig ongeval

HAULERWIJK - Een 27-jarige man uit Haulerwijk moet een geldboete van 500 euro betalen voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op de A28. De helft hiervan is voorwaardelijk. Ruim twee jaar geleden botste de man op de snelweg tussen Hoogeveen en Pesse op een andere auto, die daardoor over de kop sloeg.

In de Asser rechtbank vertelde de man dat hij met zijn voet klem was komen te zitten tussen het rem- en gaspedaal. “Ik kon niet remmen. Ik schrok en trok mijn voet los. Toen ik zag dat ik te dicht op mijn voorganger zat, ben ik naar links uitgeweken en geslipt.” Zijn auto raakte daarbij de auto die voor hem reed. Die sloeg over de kop.

Zwarte bladzijde

De vier inzittenden van de auto raakten daarbij gewond. De bestuurster brak onder meer haar borstbeen, nekwervel en ribben. “Het is een rotsituatie. Ik voel me echt klote als ik denk aan wat er gebeurd is en achter weg is gekomen”, doelde de Haulerwijker op het letsel van de slachtoffers. “Dat vind ik heel rot. Het is een zwarte bladzijde in mijn leven.”

Niet onder invloed

De man heeft geen strafblad en was niet onder invloed van alcohol of drugs. Naast de geldboete, legde de rechter hem een voorwaardelijke rijontzegging op van een maand. Beide straffen hebben een proeftijd van twee jaar.