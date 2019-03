Moeder en dochter mishandelen meisje van 16

Publicatie: ma 25 maart 2019 14.50 uur

LEEUWARDEN - Omdat ze allebei verdacht werden van mishandeling, moesten een moeder (51) en dochter (20) uit Engwierum zich maandag voor politierechter Miriam Venema verantwoorden. De twee zouden op 2 september vorig jaar in en bij de feesttent in Ee een 16-jarig meisje hebben mishandeld. De dochter zou het meisje in de feesttent in het gezicht hebben gekrabd. De moeder zou even later het meisje bij het haar hebben gepakt en in het gezicht hebben geslagen.

In gezicht gekrabd

De onenigheid was in de feesttent ontstaan, waar grote hoeveelheden bier door de lucht vlogen. De dochter sprak het latere slachtoffer aan op het biergooien, waarop een handgemeen ontstond. Het meisje zou de dochter hebben vastgepakt en op de arm hebben gekrabd. In een soort reactie had de dochter het meisje in het gezicht gekrabd. Later bij een taxi liep het weer uit de hand.

Pluk haar uit hoofd getrokken

De moeder beweerde dat zij het meisje alleen maar aan de kant had geduwd en met een ander meisje in een taxi was gestapt. Volgens het meisje en een drietal getuigen was er veel meer gebeurd: de moeder zou het meisje een tik in het gezicht hebben gegeven en haar een pluk haar uit het hoofd hebben getrokken. De politie constateerde later ook dat het meisje, behalve een grote kras in het gezicht, een blauwe plek onder het linkeroog en een kale plek op het achterhoofd had.

Geen noodweer

De verklaringen van het slachtoffer en de drie getuigen waren voor de officier van justitie doorslaggevend. ‘Ik geloof dat moeder haar kind wilde beschermen, alleen dit is geen beschermen. Er is gewoon veel geweld gebruikt’, aldus de officier. Hij eiste voor moeder en dochter een boete van 500 euro. Rechter Venema nam de eis over. Zij verwierp het verweer van advocate Baukje Kooi dat de dochter in de tent uit noodweer had gehandeld. Het slachtoffer kreeg 350 euro smartengeld.