Volop actie tijdens ouder en kind sporten

Publicatie: ma 25 maart 2019 14.30 uur

SURHUISTERVEEN - Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen had het er vrijdagmorgen maar druk mee. In een volle Surventohal in Surhuisterveen kwam de wethouder in actie tijdens het ouder en kind sporten. "De reacties van de ouders, leerlingen en schoolmedewerkers zijn elk jaar erg positief", aldus Spoelstra. "Daarom is besloten om deze activiteit uit te breiden naar twee nieuwe locaties in Surhuisterveen en Burgum." Ouders, verzorgers en kinderen legden een parcours van twintig sportonderdelen af tijdens een extra gymles.

Naast samen sporten is er ook aandacht vanuit de GGD en de jeugdteams om elkaars kwaliteiten te ontdekken. Vanuit JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de preventiecoaches van de gemeente is er aandacht voor een gezonde leefstijl. Na afloop kreeg elke deelnemer een boekje mee naar huis met informatie, leuke puzzelopdrachten en recepten voor smoothies.

Week van de Opvoeding

De activiteiten in Surhuisterveen en Burgum gebeuren onder de noemer 'Week van de Opvoeding', die in het najaar wordt gehouden. De week staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden verschillende activiteiten georganiseerd die passen bij het thema. Daarbij draait het om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren.