De Pleats ontvangt 'Meiinoar Meidwaan' Vignet

Publicatie: ma 25 maart 2019 14.27 uur

BURGUM - Wethouder Gelbrig Hoekstra reikte maandag het MVO-vignet ‘Meiinoar Meidwaan’ uit aan De Pleats in Burgum. "De Pleats geeft plek aan jongeren die anders werken en denken", aldus wethouder Hoekstra. "Bij de begeleiding betrekken ze alle ruim 50 medewerkers van het restaurant. Op die manier blijven de taken voor de jongeren afwisselend en interessant."

Eelke en Geesje Duursma namen het vignet dankbaar in ontvangst. Het ondernemersechtpaar vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Ze bieden plek aan Wajongeren en jongeren vanuit de Participatiewet met verschillende achtergronden en arbeidsbeperkingen.

Meiinoar Meidwaan

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het Meiinoar Meidwaan Vignet in het leven geroepen om werkgevers een pluim te geven. Werkgevers met het vignet zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgen en houden binnen de maatschappij. De Pleats verdient deze pluim volgens wethouder Hoekstra. "Ze laten de diversiteit van hun gasten weerspiegelen in de diversiteit van hun medewerkers. Dat is mooi en waarderen wij als gemeente."