Alloway wint finale Oerrock Play-Offs

Publicatie: ma 25 maart 2019 12.45 uur

URETERP - Alloway heeft zaterdagavond de Oerrock Play-Offs in Ureterp gewonnen. De Groningse band heeft daarmee een plek in de line-up van Oerrock 2019 weten te bemachtigen. Op hemelvaartsdag zullen zij in het voorprogramma spelen van onder meer Golden Earring, Guus Meeuwis, Miss Montreal, Jett Rebel, Waylon en nog veel meer grote namen.

Als tweede eindigde de band The Small Thing en ook zij zullen opgenomen worden in de line-up van Oerrock 2019. De Oerrock Play-Offs finale werd overigens weer door menig Oerrock ganger bezocht. Er heerste een fantastische sfeer en de bands speelden allemaal stuk voor stuk de pannen van het dak.

