Vandalen slopen sporthal in DamwÃ¢ld

Vandalen slopen sporthal in Damwâld

Publicatie: ma 25 maart 2019 10.38 uur

DAMWâLD - Een groep vandalen is zondagavond de sporthal Boppeslach in Damwâld binnengedrongen. Een deur werd geforceerd om binnen te komen. Zo meldt de lokale omroep RTV NOF. Vele ruiten in de sporthal werden ingegooid met barkrukken. Ook het sanitair in de kleedkamers moest het ontgelden.

De sporthal dateert uit 1978 en wordt binnenkort gesloopt. Begin maart werd al afscheid genomen van het gebouw tijdens een officieel afscheidsbijeenkomst. Na de echte sloop van de sporthal zal er een nieuw gebouw worden gerealiseerd.