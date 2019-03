Bromfietser vlucht na aanrijding met auto

Publicatie: ma 25 maart 2019 10.28 uur

FERWERT - Een onbekend gebleven bromfietser uit Ferwert is zondagavond op de vlucht geslagen nadat deze in botsing kwam met een automobiliste in Ferwert. De aanrijding vond plaats omstreeks 20.45 uur toen de auto vanaf Blije op de N357 afsloeg naar de Stelling.

De automobiliste en de bromfietser spraken af om bij het tankstation de zaak samen af te handelen. De vrouw zag echter dat bromfietser er vandoor gaan toen ze bij het tankstation stond. Hij vluchtte Ferwert in. Het gaat om een 16/17-jarige blanke jongeman met een lengte van ongeveer 1.90 meter. Hij sprak Nederlands en had een slank postuur. Hij had de vrouw verteld dat hij uit Ferwert afkomstig was.

De politie heeft maandag een oproep gedaan aan de bromfietser om zich te melden. Gezien de achtergebleven onderdelen van de bromfiets gaat het vermoedelijk om een zwarte bromfiets met rode accenten. Daarnaast zaten er oranje stickers op. Het voertuig van de bestuurster heeft grote schade opgelopen.