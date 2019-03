IJsfontein trekt teleurgestelde bezoekers

Publicatie: zo 24 maart 2019 23.17 uur

DOKKUM - Hij kost zo'n 700.000 euro en werd een jaar te laat opgeleverd. Toch trekt de ijsfontein van Dokkum op dit moment als een magneet bezoekers naar de Markt. Ze komen speciaal voor de fontein.

Zondag waren er mensen uit onder andere Franeker, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Lemmer en Nijmegen. De meeste mensen zijn echter teleurgesteld in het resultaat. Alleen in de schaduw is een dun ijslaagje in de onderste regionen van de fontein te vinden. Verder ontbreekt de nevel die bovenop de fontein te zien zou moeten zijn. Ook zouden sproeiers de fontein besprenkelen maar die zouden al vanaf het begin kapot zijn, zo weten de Dokkumers die vertoeven op de Markt.

