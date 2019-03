Buitenbrandje geblust in Drachten

Publicatie: zo 24 maart 2019 18.01 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest zondag rond 15.07 uur uitrukken voor een brand aan de Warren in Drachten. Eenmaal ter plaatse gekomen bleek dat er iets buiten in brand stond. Er bleek een stoel in vuur en vlam te staan.

De brandweer heeft de brand, achter op een terrein van een woning, geblust. De woning was omheind met hekken en de brandweer moest een hek openbreken om ter plaatse te kunnen komen.