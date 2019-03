Verbouwing It Koartling in Buitenpost voltooid

Publicatie: za 23 maart 2019 14.05 uur

BUITENPOST - Op feestelijke wijze werd zaterdagmiddag de verbouwing van It Koartling in Buitenpost gevierd. Er werden maanden lang gebouwd, verbouwd, geschilderd en opnieuw ingericht om tot het resultaat te komen. Begin november 2017 startte Bouwbedrijf Tamminga met de werkzaamheden

Onder het genot van een hapje en drankje werd de verbouwing gevierd. Bezoekers konden bovendien in het gebouw ontdekken wat er allemaal te doen is. Want bóven alles is en blijft It Koartling de plek om elkaar te ontmoeten, om contacten te leggen, om dingen te leren - ván elkaar en áán elkaar. Een plek voor heel serieuze zaken, maar ook een plek voor ontspanning en plezier.

It Koartling is al sinds begin jaren '70 gevestigd op de huidige locatie. Het gebouw is in de afgelopen jaren vaker aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd.

FOTONIEUWS