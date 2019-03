Eten en praten op pannenkoeken-feest in Niawier

Publicatie: za 23 maart 2019 13.45 uur

NIAWIER - Op 8 en 22 maart werd dit jaar al voor de achtste keer op rij “Eten met een praatje” gehouden in Nij Sion te Niawier. Een samenzijn voor inwoners uit Metslawier en Niawier.

Er werd dit jaar een stamppotbuffet verzorgd. Het was lekker en werd opgediend met keuze uit rookworst, gehaktbal, saucijsjes en speklapjes. Vooral dit laatste was erg lekker bij de Chinese kool en gaf hét pikante Oosterse tintje aan het Hollandse buffet. Voordat het nagerecht kwam, werd er gepuzzeld. Een ieder kreeg een stukje van een ansichtkaart en moest hiermee langs de tafels om de ontbrekende stukjes te vinden. Eenmaal gevonden werd dat de tafel waaraan je plaats moest nemen. Zo kwam er een roulatie en zat je met nieuwe praters aan tafel.

Omdat het nationale pannenkoekendag was konden de liefhebbers van dit oud Hollands lekkernij aanschuiven in het voorste zaaltje van het dorpshuis Nij Sion. Pannenkoeken en kinderen gaan altijd goed samen, zij wisten creatieve creaties te maken met poederzoeker en stroop. Maar niet alleen kinderen smulden van de pannenkoeken, ook een aantal ouderen lieten deze kans niet aan zich voorbij gaan. Deze activiteit was verzorgd door de dames van de activiteiten commissie.

Beide avonden werden door 40 gasten bezocht en velen daarvan keken al uit naar een lekkere maaltijd.

