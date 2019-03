Ernstig ongeval in Hurdegaryp

Publicatie: vr 22 maart 2019 17.33 uur

HURDEGARYP - Vrijdag om 16.53 uur vond een ernstig ongeval plaats op de Easter Omwei in Hurdegaryp. Ter hoogte van het parterrein van winkelcentrum de Fuormanderij kwamen een bromfietser en een auto met elkaar in botsing. Naast de politie en ambulances kwam tevens de traumahelikopter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De brandweer is eveneens ter plaatse gekomen, om schermen te plaatsen.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd onder begeleiding van de trauma-arts overgebracht naar het UMC in Groningen.

