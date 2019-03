It SjerphÃ»ske voor de laatste keer geopend

It Sjerphûske voor de laatste keer geopend

Publicatie: vr 22 maart 2019 16.42 uur

JISTRUM - It Sjerphûske voor de laatste keer geopend

Leerlingen CBS De Finne runnen voor de laatste keer het pannenkoekrestaurant

Sinds 2013 wordt CBS De Finne in Jistrum op de nationale pannenkoekdag voor een dag getransformeerd in het Oudhollandse pannenkoekhuis “It Sjerphûske”. Aangezien De Finne in augustus gaat fuseren met de openbare school in Jistrum, zal het vrijdag de laatste keer zijn dat “It Sjerphûske” geopend is. Deze naam is in 2013 door de leerlingen zelf bedacht en prijkt sindsdien jaarlijks op de gevel van het pannenkoekhuis tijdens de nationale pannenkoekdag.

Op de nationale pannenkoekdag wordt de oudere medemens in het zonnetje gezet met zelfgebakken pannenkoeken. Pakes en beppes van de leerlingen en de oudere bewoners van het dorp zijn door de leerlingen dan ook persoonlijk uitgenodigd om te genieten van een tweegangenmenu op school.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage van € 5,00 per persoon gevraagd. De school zet zich in de 40 dagentijd namelijk dit jaar in voor de stichting Hart voor Kinderen. Deze stichting helpt met de aanschaf van een matrassenpakket, armoedige dorpsgemeenschappen in Oeganda. Voor iedere € 25 ontvangt een kind een matras, deken en muskietennet.

Het pannenkoekrestaurant wordt geëxploiteerd door de kinderen van groep 4 t/m 8 en het is ieder jaar weer een feest om te zien hoe de kinderen op zo’n middag, burgerschapsvaardigheden in praktijk brengen. Leren door te doen, met de school als oefenplaats!

