42% in Harkema stemde op PVV of FvD

Publicatie: vr 22 maart 2019 14.45 uur

HARKEMA - Meer dan 42% van de inwoners van Harkema stemde afgelopen woensdag op Forum voor Democratie of de PVV. Het FvD werd de grootste met 26% (417 stemmen) gevolgd door de PVV met 17% (271 stemmen). In totaal gingen 1611 inwoners van Harkema naar de stembus. Dat blijkt uit cijfers op dorpsniveau van de Provinciale Statenverkiezingen.

Naast Harkema werd FvD ook in de dorpen Twijzelerheide (19%) en Drogeham (15%) de grootste partij.

Boelenslaan is verdeeld

Twee jaar geleden werd in Boelenslaan de PVV de grootste. In het dorp was er nu meer verdeeldheid. De FNP werd de grootste partij gevolgd door PVV en FvD. Bovendien is het opvallend dat het CDA in Boelenslaan nog minder stemmen haalde dan de PvdA. Slechts 40 mensen van de 572 stemmers besloten in het stemhokje van dorpshuis De Smoutte een vakje van het CDA rood te kleuren.

CDA grootste in Achtkarspelen

Met 2471 stemmen is het CDA de grootste partij in de gemeente Achtkarspelen gebleven. Met 2000 stemmen is het FvD de tweede partij geworden gevolgd door ChristenUnie met 1507 stemmen. De grootste verliezer in de gemeente was de SP. De partij halveerde bijna qua stemmen in vergelijking met 4 jaar geleden. De partij moet het doen met 494 stemmen tegen 893 stemmen in 2015.