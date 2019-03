Ronkende motoren: Frisian Flag gaat van start

Publicatie: do 21 maart 2019 17.06 uur

LEEUWARDEN - Het is bijna zover op de vliegbasis in Leeuwarden. Van zondag 31 maart tot en met vrijdag 12 april vindt de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2019 plaats. Jachtvliegers uit verschillende landen beoefenen gedurende twee weken complexe missies in internationaal verband. De vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. Tweemaal per dag vertrekken ongeveer 50 toestellen voor een trainingsmissie.

Deelnemers

Naast de F-16's van de Nederlandse luchtmacht zijn vijf coalitiepartners vertegenwoordigd met jachtvliegtuigen, dat zijn: de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland. Polen en de Verenigde Staten nemen deel met F-16C jachtvliegtuigen. De Franse luchtmacht brengt Mirage 2000D toestellen mee naar Leeuwarden en Duitsland doet mee met Eurofighters. Nieuwkomer Zwitserland neemt deel met F-18 gevechtsvliegtuigen en vanuit Engeland wordt een DA-20 ingezet.

Daarnaast nemen er ook ondersteunende vliegtuigen deel vanuit Nederland, Duitsland, Amerika, Frankrijk, Italië en Engeland.

Luchtruim

De oefening vindt plaats in het luchtruim van Nederland, Duitsland en Denemarken. Om dit mogelijk te maken is er een nauwe samenwerking nodig tussen alle luchtruim-controlerende instanties van de betrokken landen.

Realistische internationale samenwerking

De focus van hedendaagse missies ligt in toenemende mate op internationale samenwerking. Geen enkele missie wordt meer uitgevoerd door slechts één land, maar landen zoeken elkaar op en werken samen. Dat begint al in opleidingen, oefeningen en trainingen. Feitelijk kan gezegd worden dat effectief optreden bijna niet meer kan zonder een internationale coalitie.

Vliegbasis en de regio

De keuze voor vliegbasis Leeuwarden - als gastheer van een grote oefening - ligt voor de hand. De vliegbasis ligt dicht bij het oefengebied boven de Noordzee, waardoor er geen trainingstijd verloren gaat met vliegen van en naar het trainingsgebied. De vliegtijd kan hierdoor worden benut voor trainingsdoeleinden en daardoor duurt de oefening ook maar twee weken.