Fietsster ernstig gewond bij Raard

Publicatie: do 21 maart 2019 16.37 uur

RAARD - Op de Tange in kruising met het Bannerhus in Raard is donderdagmiddag rond twintig over twee een fietsster ernstig gewond geraakt.

Het ongeval ontstond, nadat de fietsster in botsing kwam met een auto.

Twee ambulances, meerdere politie-eenheden en de traumahelikopter, met daarin het mobiel medisch team kwamen ter plaatse om de vrouw van medische hulp te voorzien.

De fietsster is per ambulance, onder begeleiding van de trauma-arts, met spoed overgebracht naar het UMC in Groningen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Verkeer ondervond ten tijde van het ongeval enige hinder. De auto kon op eigen kracht verder rijden.

