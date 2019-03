Drankrijder stapt na blaastest weer in de auto

Publicatie: do 21 maart 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (57) stapte in de nacht van 14 december tot twee keer toe in de auto met teveel drank op. Nadat de man door de politie was aangehouden, en nadat hij had geblazen, kroop hij toch weer achter het stuur. Tegen rechter Nynke Vlietstra zei de Drachtster donderdag dat hij de auto even wilde verzetten. ‘De auto stond in een straat waar je niet mag parkeren. Ik wou niet nog een boete’, aldus de verdachte.

‘Gewoon dom’

Achteraf was het ‘gewoon dom’ dat hij weer in de auto was gestapt, vond hij zelf. Volgens zijn zeggen zou hij tegen de politie hebben gezegd dat hij de auto even weg ging zetten. Hoe dan ook, de agenten stonden hem op te wachten en hij mocht weer blazen. Het promillage was ietsje lager dan de eerste keer – respectievelijk 1,04 en en 0,86 promille – maar het was nog steeds teveel om te mogen rijden.

Patatje halen

De Drachtster zei dat hij even een patatje wilde halen. ‘Dat had ook op de fiets gekund’, besefte hij zich achteraf. Het werd een duur patatje: hij kreeg van de rechter een geldboete en hij moet de cursus van het CBR verplicht volgen. Bij elkaar opgeteld dat komt het de Drachtster op 1400 euro te staan: 800 euro voor de CBR-cursus plus 600 euro die de rechter oplegde. Als stok achter de deur legde Vlietstra een voorwaardelijke geldboete van 500 euro op, met een proeftijd van twee jaar. De verdachte had zijn lesje wel geleerd: ‘Dit gaat me niet weer gebeuren’.