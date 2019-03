Geld gestolen bij inbraak in Burgum

Publicatie: do 21 maart 2019 09.08 uur

BURGUM - Bij een woninginbraak in Burgum is woensdagnacht geld buitgemaakt. De inbraak vond plaats in een woning aan de Markt in Burgum.

Er is aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de inbraak in onderzoek.