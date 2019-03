Schiermonnikoog eerste met verkiezingsuitslag

Publicatie: wo 20 maart 2019 22.00 uur

SCHIERMONNIKOOG - De gemeente Schiermonnikoog was woensdagavond de eerste gemeente die klaar was met tellen van de stemmen. Om 21.22 uur werd als eerste in Nederland de uitslag bekendgemaakt. De opkomst was 69%. Dit is hoger dan vier jaar geleden met 56.7%.

Op Schiermonnikoog werd de PvdA de grootste partij. De VVD werd de tweede partij gevolgd door Forum voor Democratie (FVD).