Politie geeft beelden vrij van pinpas-dief

Publicatie: di 19 maart 2019 14.55 uur

DRACHTEN - De politie heeft beelden vrijgegeven van een pinpas-dief. De man sloeg op 4 januari van dit jaar toe bij een 75-jarige Drachtster. Na de diefstal pinde de dader geld op vijf verschillende plekken in Nederland.

De diefstal van de pas vond plaats bij een supermarkt aan de Stationsweg in Drachten. Op het parkeerterrein zag hij een man uit een kleine rode auto stappen. Deze man sprak hem in de Engelse taal aan want hij wilde geld wisselen voor kleingeld wat hij nodig had om in een winkelwagen te gebruiken. De 75-jarige was behulpzaam en wisselde het geld. Tijdens het wisselen bleef de Engels sprekende man heel dicht bij hem staan. Kort na het wisselen kwam het slachtoffer er achter dat zijn bankpas verdwenen was.

Later werd duidelijk dat er met de gestolen bankpas gepind was in Gorredijk, Oosterwolde, Assen, Groningen en Zuidlaren. De bewakingscamera van de geldautomaat in Gorredijk maakte beelden van de persoon die de gestolen pas gebruikte. De politie wil graag weten wie deze man is.