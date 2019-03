Fietspad langs Bureweg opgeknapt

Publicatie: di 19 maart 2019 13.37 uur

NES (AMELAND) - Fietsers kunnen weer gebruikmaken van het fietspad tussen Nes en Buren. Het fietspad langs de Bureweg tussen de beide Amelander dorpen werd onlangs grondig opgeknapt en was enige tijd niet toegankelijk voor tweewielers vanwege de werkzaamheden.

Fietsers moesten tijdelijk achter de voetbalvelden van Geel Wit langs fietsen. Nu het vernieuwde fietspad zo goed als klaar is, kunnen ze weer over het nieuwe betonnen pad rijden. Het oude fietspad was van asfalt en in slechte staat. In opdracht van de Gemeente Ameland werd besloten om het fietspad op te knappen. De aannemer slaagde erin om de werkzaamheden ruim op tijd af te ronden voor het toeristenseizoen.

In de zomermaanden maken namelijk ook veel toeristen gebruik van het fietspad tussen Nes en Buren.