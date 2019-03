Auto's in botsing op Betonwei in Harkema

Publicatie: di 19 maart 2019 13.34 uur

HARKEMA - Een auto en een bestelauto zijn dinsdag rond het middaguur met elkaar in botsing gekomen op de Betonwei in Harkema. Eén van de bestuurder reed op de kruising met de Reitsmastrjitte rechtdoor richting Kootstertille. De andere bestuurder kwam uit tegenovergestelde richting en wilde links afslaan richting de Reitsmastrjitte. Deze bestuurder zag de andere te laat en een aanrijding was het gevolg.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Eén van de voertuigen raakte total loss en moest worden weggesleept.

