Geld gestolen bij inbraak in café in Wijnjewoude

Publicatie: di 19 maart 2019 12.26 uur

WIJNJEWOUDE - Er is maandagochtend tussen 3.15 uur en 10.30 uur ingebroken in een café aan de Merkebuorren in Wijnjewoude. Bij de inbraak is geld gestolen.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die informatie hebben over deze inbraak.