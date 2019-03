Vlaggen halfstok na schietincident Utrecht

Publicatie: di 19 maart 2019 11.33 uur

DOKKUM - De vlaggen bij de overheidsgebouwen in Nederland hangen dinsdag 19 maart allemaal halfstok. Alle provincies, gemeenten en Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland houden zich hier vandaag aan.

De vlaggen hangen halfstok in verband met het schietincident wat zich maandag afspeelde op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De politie kon maandagavond de 37-jarige verdachte Gökmen T. aanhouden, na een urenlange klopjacht.

Bij het schietincident in Utrecht kwamen drie mensen om het leven, vijf personen raakten (zwaar)gewond. De koninklijke vlag die op de paleizen van het Koninklijk Huis wordt gehesen, wordt vandaag voorzien van een zwarte wimpel ten teken van rouw.

In Dokkum hangt de vlag op het oude gemeentehuis halfstok, evenals op het politiebureau in de stad. Verschillende agenten van de eenheid Noord-Nederland zijn gisteren ingezet bij het incident in Utrecht.