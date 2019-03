Uitslaande brand in schuur achter woning

Publicatie: di 19 maart 2019 11.31 uur

DROGEHAM - In een schuur achter een woning aan de Tsjerke Buorren in Drogeham ontstond dinsdagochtend een grote uitslaande brand. De brandweer van Drogeham werd om 11.19 uur gealarmeerd. Al snel volgden de ploegen uit Surhuisterveen, Buitenpost en Drachten.

Bij aankomst van de eerste brandweerauto betrof het al een uitslaande brand met vlammen meters hoog. In de schuur was volgens de brandweer een studio gevestigd.

De brandweer had grote moeite om het vuur te doven. Rond 11.44 uur was het nog altijd een uitslaande brand. Rond 12.15 uur waren de vlammen niet meer te zien en leek de brand grotendeels gedoofd te zijn. Wel was er nog sprake van een enorme rookontwikkeling.

Naast de schuur is dorpshuis De Fakkel gelegen. De brandweer zette alles op alles om te voorkomen dat de brand oversloeg. Het gebouw heeft waarschijnlijk wel water- en rookschade opgelopen.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is onbekend.

