Burgemeester wordt voorzitter bij AfÃ»k

Burgemeester wordt voorzitter bij Afûk

Publicatie: di 19 maart 2019 11.21 uur

LEEUWARDEN - Met ingang van 1 maart heeft de Afûk twee nieuwe bestuursleden benoemd. Jeroen Gebben, burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel, is benoemd tot voorzitter. Anje Wester-Koopmans, ondernemer in Earnewâld, bekleedt de functie van secretaris in het bestuur. Beide zijn vooreerst benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur is met deze benoeming weer voltallig. De overige bestuursleden zijn Nathan Hornstra (penningmeester), Annigje Toering en

Tjalling van der Goot.

De heer Gebben zet zijn bestuurlijke ervaring en netwerk graag in voor de Afûk. Over zijn nieuwe nevenfunctie zegt hij: "Ik leverje mei myn bestjoerlike kennis graach in bydrage oan it aktueel en by de tiid hâlden fan de Fryske taal en kultuer." Mevrouw Wester-Koopmans combineert haar commerciële ervaring met een groot hart voor de Friese taal en cultuur. In het verleden was ze ook enkele jaren raadslid voor de FNP in Tytsjerksteradiel.