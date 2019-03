Kamikaze-piloot opgepakt na achtervolging

WOUDSEND - De politie heeft zondag, kort voor middernacht, in Woudsend na een achtervolging een 26-jarige inwoner uit Ureterp aangehouden. De man negeerde stoptekens van de politie, overtrad een heel scala aan verkeersregels en bleek onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Rond 22.30 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur in Sneek een auto met opvallend rijgedrag. Om een controle uit te voeren, gaven de agenten de bestuurder van de auto een stopteken. Dit werd genegeerd en de automobilist verhoogde zijn snelheid aanzienlijk. Ook het aanzetten van de optische- en geluidssignalen bracht geen verandering teweeg.

Even later zagen de agenten dat met auto een groot aantal grove verkeersovertredingen werden gepleegd, o.a. snelheden van 180 km/uur waar 50 is toegestaan, geen richting aangeven, rotondes tegen de rijrichting in nemen, en zelfs het rijden zonder verlichting.

In verband met de gevaarzetting verminderden de politie net voor Woudsend haar snelheid en verloor daarna de auto uit het oog. Even later zagen de agenten de gezochte auto in Woudsend zonder inzittenden geparkeerd staan bij een horecagelegenheid. Ze hielden de auto in de gaten en na enige tijd kwamen drie personen naar buiten die in de auto stapten en wegreden.

Verderop was de weg inmiddels door verschillende politieauto's versperd maar de bestuurder weigerde ook voor deze wegversperring te stoppen en ontkwam via de berm. Even later eindigde de achtervolging toen de auto door een politieauto werd aangetikt en spinde. De bestuurder werd aangehouden. Hij testte positief op de speekseltest met betrekking tot het gebruik van cocaïne en het gebruik van alcohol.