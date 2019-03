Spoor van vandalisme in Dokkum

Publicatie: zo 17 maart 2019 21.05 uur

DOKKUM - Vandalen hebben zaterdag- op zondagnacht voor veel schade gezorgd in Dokkum. Meerdere auto's raakten beschadigd en ook een bushokje moest het ontgelden.



Aan de K. van Dijkstrjitte werd een Alfa Romeo toegetakeld. Bijna alle ramen van het voertuig werden ingegooid, dan wel ingeslagen. De honden van de eigenaar sloegen tussen 03:00 uur en 04:00 uur aan. De eigenaar van het voertuig kwam zondagochtend beneden en zag hoe zijn voertuig was toegetakeld. De man heeft zondagmiddag aangifte gedaan bij de politie van Noordoost Fryslân.

Aan de Birdaarderstraatweg in de stad werd zaterdag- op zondagnacht een bushokje vernield, twee van de drie ramen sneuvelden. Het betreft de halte: Dockaheem, vlak voor de Waadwente. In de Jantjeszeepolder zijn ook meerdere voertuigen beschadigd, spiegels werden van de auto’s afgetrapt.

In de Fonteinslanden aan de Pinksterblomstrjitte, werd een auto beklad met een vreemde substantie, mogelijk een soort deeg. Het voertuig is tijdens het reinigen beschadigd geraakt. Na verschillende keren poetsen, is de substantie nog niet geheel van het voertuig.

Tot slot werd afgelopen weekend langs het Peerdepadsje al het reddingsmateriaal voor te water geraakte personen in de Dokkumer Ee geworpen.

Een paar weken terug werden er in de Wâlden ook al een tiental auto’s vernield. November vorig jaar werden er in de Kooilanden, Fonteinslanden en Damwâld meerdere auto’s beschadigd.