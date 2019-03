Insluipers doorzoeken kerk tijdens dienst

Publicatie: zo 17 maart 2019 19.29 uur

BURGUM - Twee mannen hebben zondagochtend tijdens de kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Prinses Beatrixstraat in Burgum het gebouw doorzocht. Nadat de twee mannen uit hun zwarte auto stapten, splitsten ze zich gelijk op. De één ging via de achterdeur naar binnen en de ander via de voordeur. De kerkdienst was tussen 9.30 uur en 10.30 uur.

Eén van de mannen die de trap nam richting het orgel, werd door een kerkganger gezien. De insluiper is daarop weer naar beneden gegaan en vertrokken. Volgens een getuige gaat het om mannen van 22-25 jaar oud.

Een buurtbewoner had rond 10.15 uur het duo uit hun Opel Corsa zien stappen en belde direct de politie. De politie wist al vrij snel te melden dat de auto was voorzien van een valse kentekenplaat. De gealarmeerde agenten kwamen te laat. De insluipers waren op dat moment al verdwenen. Of ze ook een buit hebben gemaakt, is onbekend. Wel miste er 5 euro uit de goede doelen pot. Onder de kerkgangers moet nog geïnventariseerd worden of ze iets missen uit hun jassen. Deze hingen in de hal buiten de kerkzaal.