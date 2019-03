Honderden autoliefhebbers op de loswal in Burgum

Publicatie: zo 17 maart 2019 16.50 uur

BURGUM - Er werd zondagmiddag een car-meeting georganiseerd op de loswal in Burgum. Het evenement stond onder andere op Facebook onder de naam All Car Meet Burgum. De organisatoren hadden in 2018 ook al ontmoetingen in Wolvega en De potten. Burgum is er dit jaar bij gekomen en het was het eerste evenement van het jaar.

Er kwamen honderden, vooral jongeren, op het evenement af. Het was een komen en gaan van bijzondere voertuigen in de breedste zin van het woord.